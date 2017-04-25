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15:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская область вымирает

Сокращение численности населения зафиксировано в 57 муниципалитетах.

Численность жителей Среднего Урала в 2016 году сократилась на 665 человек, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

По данным на 1 января 2017 года в регионе 4 329 341 жителей. Основной причиной сокращения численности населения стала его естественная убыль (991 человек). Правда, миграционный прирост (326) частично восполнил эти потери, но, по сравнению с 2015 годом, эта цифра сократилась в 4,7 раза.

Статистики отмечают, что в 2016 году в регионе родилось 59 840 детей, а 60 831 человек умерло. Число умерших превысило число родившихся на 1,7%. По сравнению с 2015 годом число младенцев сократилось на 3,8% (на 2 392 человека), а число умерших — на 0,6% (на 391 человека).

Увеличение количества жителей в 2016 году произошло в 16 муниципалитетах, в том числе в ГО Верхняя Пышма (на 1,8%), Белоярском городском округе и ГО Среднеуральск (1,7%), Камышловском муниципальном районе (на 1,0%). Сокращение зафиксировано в 57 территориях, например, в Волчанском (на 2,6%), Гаринском ГО и Махневском муниципальном образовании (2,3%), Каменском ГО и Таборинском муниципальном районе (2,1%), Горноуральском городском округе (на 2,0%).

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