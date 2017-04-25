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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Туристов в Нижнем Новгороде ждет новый путеводитель по городу, в том числе на английском языке

25 апреля. Interfax-Russia.ru — Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода подготовил к выпуску новый туристический путеводитель с актуальной информацией о городе, сообщает пресс-служба нижегородской мэрии во вторник.

В издании содержится перечень самых популярных достопримечательностей Нижнего Новгорода, музеев и галерей, туристических маршрутов, храмов, театров и кинотеатров, парков, мест развлечения для детей, гастрономических заведений, а также событийный календарь. Кроме того, в путеводителе есть карта города, на которой отмечены наиболее привлекательные для туристов места. Планируется, что издание, выпущенное тиражом 12 тыс. экземпляров, с мая будет бесплатно распространяться в отелях, гостиницах и хостелах города. В сообщении отмечается, что для иностранных туристов издана английская версия.

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