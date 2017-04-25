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15:26 (мск), источник: Ictv.ua

Умерла украинская актриса Надежда Батурина

Украинская актриса Надежда Батурина, ведущая программы На добраніч, діти, скончалась в возрасте 88 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник литературно-драматургической части Театра русской драмы имени Леси Украинки Борис Курицын.

— Ее любили от мала до велика. Малыши обожали трогательную тетю Надю за теплоту и искренность, за то, что многие годы каждую среду вечером она сама приходила к ним в дом с экрана телевизора и вместе с Буратино рассказывала сказки. Взрослые любовались ее царственной, грациозной женской красотой и восхищались актерским талантом. А партнеры и режиссеры любили ее за неиссякаемый юмор, талант рассказчицы и беззаветную преданность профессии. Так, как умела носить костюмы она, мало кому удавалось. Она была из другого времени, и при этом необычайно современна. Надежда Петровна была поистине народной артисткой. Все, кто видел ее на сцене, никогда не забудут эту магическую женщину и актрису, — написал он.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в США умер советский поэт Евгений Евтушенко.

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