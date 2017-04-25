В мае по Невскому поедет самый длинный в городе автобус

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс» 25 апреля, его пустят по маршруту № 24 — с Ржевки по всему Невскому проспекту до станции метро «Василеостровская». Точная дата запуска пока неизвестна, кроме того, что она намечена на май. Новый транспорт станет самым длинным в городе — в двухсекционный 18,7-метровый ЛиАЗ поместятся 200 пассажиров. Для сравнения: сейчас самые большие автобусы, купленные к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира по футболу в 2018 году, рассчитаны на 170 человек. Эти шаттлы уже были протестированы на первой игре «Зенита» с «Уралом» на новом стадионе.