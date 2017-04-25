Олег Тиньков возглавит кафедру финансовых технологий в МФТИ

Обучение на кафедре бесплатное и рассчитано на два года. Выпускники кафедры получат дипломы факультета управления и прикладной математики и факультета инноваций и высоких технологий. Презентация кафедры состоится 28 апреля в Большой Физической аудитории МФТИ.

Обучение будет проходить по трем магистерским направлениям: «Функциональное программирование», «Машинное обучение в финтехе» и «Интеллектуальные системы вопросов и ответов».

Обучение будет проходить по трем магистерским направлениям: «Функциональное программирование», «Машинное обучение в финтехе» и «Интеллектуальные системы вопросов и ответов».

Направление «Функциональное программирование» включает изучение основных парадигм программирования с углублением в функциональную часть на примере языка Scala. Студентам расскажут про тестирование программ, мета-программирование и модели параллельных вычислений. В рамках подготовки по направлению «Машинное обучение в финтехе» студенты узнают, как улучшить качество прогнозов и принимаемых решений, используя методы машинного обучения. Курс «Интеллектуальные системы вопросов и ответов» расскажет про создание чат-ботов в финансовой сфере. .