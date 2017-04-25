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16:53 (мск), источник: Inc.Russia

Олег Тиньков возглавит кафедру финансовых технологий в МФТИ

Первый набор в магистратуру пройдет летом 2017 года. Всего на кафедру поступит 20 человек. Для поступления на магистерскую программу абитуриенты должны успешно пройти внутренний экзамен и собеседование в «Тинькофф банке», а также сдать вступительные экзамены МФТИ, отмечается в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

Обучение на кафедре бесплатное и рассчитано на два года. Выпускники кафедры получат дипломы факультета управления и прикладной математики и факультета инноваций и высоких технологий. Презентация кафедры состоится 28 апреля в Большой Физической аудитории МФТИ.

Обучение будет проходить по трем магистерским направлениям: «Функциональное программирование», «Машинное обучение в финтехе» и «Интеллектуальные системы вопросов и ответов».

На каждое направление смогут поступить 6—7 человек.

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Направление «Функциональное программирование» включает изучение основных парадигм программирования с углублением в функциональную часть на примере языка Scala. Студентам расскажут про тестирование программ, мета-программирование и модели параллельных вычислений. В рамках подготовки по направлению «Машинное обучение в финтехе» студенты узнают, как улучшить качество прогнозов и принимаемых решений, используя методы машинного обучения. Курс «Интеллектуальные системы вопросов и ответов» расскажет про создание чат-ботов в финансовой сфере. .

Ранее Inc. сообщал, что «Тинькофф банк» запустил финтех-школу разработки и аналитики Tinkoff Fintech School. В апреле стало известно, что банк получил статус партнера Иннополиса, где будет открыт «Тинькофф Центр Разработки — Иннополис». За первые два года работы «Тинькофф банк» вложит в центр не менее 50 млн рублей.

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