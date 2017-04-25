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15:34 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге усилится ветер

Сегодня, 25 апреля, в Петербурге ожидается усиление ветра. МЧС по городу предупреждает и напоминает об осторожности в ветреную погоду.

Источник: Reuters

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 14−17 часов порывы южного и юго-восточного ветра в Северной столице будут достигать 12−14 м/с.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре транспорт лучше ставить в гараж, а если его нет — парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска вроде мостов, эстакад и трубопроводов.

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