В Петербурге усилится ветер

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 14−17 часов порывы южного и юго-восточного ветра в Северной столице будут достигать 12−14 м/с.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре транспорт лучше ставить в гараж, а если его нет — парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска вроде мостов, эстакад и трубопроводов.