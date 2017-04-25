В Челябинске от клещей обработают более 220 гектаров

В четверг, 27 апреля, в Челябинске стартует массовая противоклещевая обработка территорий — первоочередное внимание уделят паркам, скверам, прибрежным зонам, пляжам и участкам «озелененных территорий», которые находятся рядом с остановочными комплексами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Всего до 4 мая планируется обработать более 226 гектаров городских площадей.

Полный список мест, подлежащих акарицидной обработке, можно посмотреть здесь.

Отметим, что эпидситуация по клещевым инфекциям на Южном Урале остается неблагополучной. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых. Всего за прошлый год от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека.

В марте 2017 года в Челябинской области ввели дополнительные меры: детям, не привитым от клещевого энцефалита, запретили участвовать в турпоходах. На конец прошлой недели вакцинацией уже охвачена 41 тыс. граждан в регионе, однако, по словам специалистов, этого очень мало. Иммунная прослойка по итогам прошлого года составила 18% (46% среди детей и 10% — среди взрослого населения).