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15:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Индийские врачи выходили недоношенного ребенка челябинки

Девочка появилась на свет раньше времени в индийском штате Гоа.

Два первых месяца жизни — на курорте. В Россию доставили мать и ее новорожденную дочку — малышка появилась на свет раньше времени в индийском штате Гоа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Все случилось еще в феврале, челябинцы тогда находились на отдыхе. У женщины начались схватки, и родила она в машине. Муж доставил супругу в медицинский колледж города Бамболим. Все это время ребенка с экстремально низкой массой тела выхаживали индийские врачи. А помогали в перевозке семьи на родину уже российские медики. Продолжить лечение было решено в Калужском перинатальном центре.

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