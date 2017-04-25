Индийские врачи выходили недоношенного ребенка челябинки

Два первых месяца жизни — на курорте. В Россию доставили мать и ее новорожденную дочку — малышка появилась на свет раньше времени в индийском штате Гоа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Все случилось еще в феврале, челябинцы тогда находились на отдыхе. У женщины начались схватки, и родила она в машине. Муж доставил супругу в медицинский колледж города Бамболим. Все это время ребенка с экстремально низкой массой тела выхаживали индийские врачи. А помогали в перевозке семьи на родину уже российские медики. Продолжить лечение было решено в Калужском перинатальном центре.