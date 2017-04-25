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16:01 (мск), источник: Om1.ru

LIVE: трансляция красной дорожки и открытия кинофестиваля «Движение» в Омске

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» проводится в Омске ежегодно. Это уже пятый по счету фестиваль.

Он продлится с 25 по 29 апреля. Традиционно площадкой открытия становится Омский академический театр драмы, куда съезжаются звездные гости и жюри кинофестиваля, среди которых Артем и Анна Михалковы, Валерий Федорович, Кристина Бабушкина, Егор Корешков, Роман Прыгунов, Екатерина и Дарья Носик, Полина Виторган, Авангард Леонтьев, Байрон Один. Фильмом открытия станет «Отличница» Оксаны Карас.

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