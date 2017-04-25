В Башкирии нашлась пропавшая Залина Галиуллина

В Уфе нашли 16-летнюю Залину Галиуллину из Тобольска.

Первыми тревогу забили родители девочки. Залина повздорила с родителями и решила «сорваться» в Уфу к своей подруге. Родные тут же обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Мама девочки знала одно — с дочкой все в порядке, Залина стабильно отвечала ей в социальных сетях.

А вскоре перепуганная женщина получила еще одно сообщение от дочки — «Меня везут в полицию». Полицейские нашли девочку за три дня.

— С дочкой все в порядке. Совсем скоро за ней приедет папа. Слава богу все обошлось, — рассказала мама девочки корреспонденту «Комсомолки».