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15:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский скрипач стал лауреатом всероссийского конкурса

Тимур Колесников выступил в тульском Новомосковске.

Воронежский музыкант Тимур Колесников стал лауреатом второй степени на II всероссийском конкурсе скрипачей имени заслуженного деятеля исскуств РФ Галины Турчаниновой, сообщила пресс-служба регионального департамента культуры в понедельник, 24 апреля. Конкурс прошел в тульском городе Новомосковск с 17 по 21 апреля.

Шестиклассник Тимур Колесников выступил в ворастной группе 10−12 лет. Жюри высоко оценило выступление воспитанника воронежской специальной музыкальной колледжа (класс преподавателя Татьяны Тимошенко).

В конкурсе участвовали около 100 музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Казани, Саратова, Челябинска, Новосибирска, Омсква, Ижевска, Симферополя и других городов, а также из Украины, Казахстана и Белоруссии.

В декабре 2014 года воронежский музыкант стал лауреатом Х международного конкурса скрипачей имени Владимира Бобылева. Учащийся музыкального колледжа одержал победу в средней возрастной группе.

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