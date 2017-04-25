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15:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Депрессивные территории в Самаре закроют заборами и фальш-фасадами

Иностранным туристам не хотят показывать непарадную сторону жизни города.

Источник: Pro Город Самара

Более 30 млн рублей потратит городской бюджет на установку заборов и фальш-фасадов, которые призваны скрыть неприглядные стороны жизни города. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля, на пресс-конференции, посвященной обновлению фасадов домов на гостевом маршруте ЧМ-2018.

 — Чтобы понять, что такое депрессивная территория, пройдитесь от аэропорта Курумоч по Красноглинскому району. К сожалению, подобные участки есть в нашем городе во всех районах. Они будут огорожены. Установка этих заборов поможет создать надлежащий архитектурный облик городу, — сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко.

Так, заборы высотой от 2 м появятся как в центре города, так и в прочих районах. Ограждения будут изготовлены из дерева или гофрированного железа.

Фальш-фасады, как называют чиновники матерчатые баннеры с нарисованными окнами, «украсят» ряд расселенных и аварийных домов в городе. Данная мера вынужденная, дабы развалины не портили внешний вид города и создавали позитивный имидж Самары среди иностранных туристов.

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