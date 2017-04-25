Депрессивные территории в Самаре закроют заборами и фальш-фасадами
Иностранным туристам не хотят показывать непарадную сторону жизни города.
Иностранным туристам не хотят показывать непарадную сторону жизни города.
Более 30 млн рублей потратит городской бюджет на установку заборов и
— Чтобы понять, что такое депрессивная территория, пройдитесь от аэропорта Курумоч по Красноглинскому району. К сожалению, подобные участки есть в нашем городе во всех районах. Они будут огорожены. Установка этих заборов поможет создать надлежащий архитектурный облик городу, — сообщила и.о. руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко.
Так, заборы высотой от 2 м появятся как в центре города, так и в прочих районах. Ограждения будут изготовлены из дерева или гофрированного железа.