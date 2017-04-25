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18:35 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начали испытывать быстро заряжающийся финский электробус

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — В Москве начались испытания финского электробуса Linkker, предоставленного оператором общественного транспорта Хельсинки компанией HSL. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Мосгортранса» во вторник.

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Эта модель электробуса имеет 50-километровый запас хода и осуществляет быструю зарядку в течение 4−10 минут во время остановок на рейсе. Тестовая эксплуатация образца продлится в течение месяца.

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«Особенность транспортного средства состоит в концепции быстрых распределенных зарядок на маршруте (на специальных станциях и от контактной сети) в сочетании с небольшими аккумуляторными батареями. Таким образом, мы рассматриваем вопрос интеграции электробуса в существующую инфраструктуру столичного электротранспорта», — рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

По его словам, концепция быстрых зарядок позволяет эффективно использовать электроэнергию и способствует значительному уменьшению размеров, массы и стоимости аккумуляторных батарей.

«Испытания нового вида транспорта ставят перед нами важнейшие задачи — проверку ходовых характеристик и анализ экономической обоснованности использования электробусов в Москве. В рамках испытаний мы оцениваем все аспекты работы, чтобы появление такого подвижного состава на городских маршрутах было максимально эффективным», — отметил Михайлов.

Электробус Linkker имеет низкий уровень пола, оснащен системой климат-контроля и способен вместить до 77 пассажиров.

Такие электробусы уже успешно работают на маршрутах в городах Скандинавии — в Хельсинки, Турку, Копенгагене и других.

Между тем 8 февраля сообщалось, что в Москве началась тестовая эксплуатация российского электробуса.

«Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП “Мосгортранс”. В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс». Этот электробус вышел на маршрут М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города, на Славянской площади.

Сообщалось, что электробус произведен на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292: «он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан». Электробус вмещает до 90 пассажиров и оборудован 27 сиденьями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.

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