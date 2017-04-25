В Москве начали испытывать быстро заряжающийся финский электробус

Эта модель электробуса имеет 50-километровый запас хода и осуществляет быструю зарядку в течение 4−10 минут во время остановок на рейсе. Тестовая эксплуатация образца продлится в течение месяца.

С 1 мая интервал движения поездов на МЦК сократится до пяти минут

«Особенность транспортного средства состоит в концепции быстрых распределенных зарядок на маршруте (на специальных станциях и от контактной сети) в сочетании с небольшими аккумуляторными батареями. Таким образом, мы рассматриваем вопрос интеграции электробуса в существующую инфраструктуру столичного электротранспорта», — рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

По его словам, концепция быстрых зарядок позволяет эффективно использовать электроэнергию и способствует значительному уменьшению размеров, массы и стоимости аккумуляторных батарей.

«Испытания нового вида транспорта ставят перед нами важнейшие задачи — проверку ходовых характеристик и анализ экономической обоснованности использования электробусов в Москве. В рамках испытаний мы оцениваем все аспекты работы, чтобы появление такого подвижного состава на городских маршрутах было максимально эффективным», — отметил Михайлов.