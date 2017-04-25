Энтомологи назвали новый вид муравьев в честь группы Radiohead
Новый вид
Новый вид
Вид был обнаружен учеными из Смитсоновского института, сообщается в статье в журнале ZooKeys.
Исследуя муравьев Центральной и Южной Америки, ученые обнаружили три новых вида. Как отметила одна из исследовательниц Ана Джесовник, название Sericomyrmex radioheadi один из этих видов получил не только
Новый вид принадлежит к грибководам — муравьям, находящимся в тесном симбиозе с грибами, которые они выращивают в муравейниках. С помощью электронного микроскопа ученые также выяснили, что тела самок покрыты ранее неизвестным тонким слоем белого вещества, похожего на кристаллы. Его химический состав и назначение пока неизвестны.