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16:18 (мск), источник: Газета.Ру

Энтомологи назвали новый вид муравьев в честь группы Radiohead

Новый вид муравьев-грибководов из Южной Америки энтомологи назвали Sericomyrmex radioheadi, в честь группы Radiohead.

Источник: ZooKeys

Вид был обнаружен учеными из Смитсоновского института, сообщается в статье в журнале ZooKeys.

Исследуя муравьев Центральной и Южной Америки, ученые обнаружили три новых вида. Как отметила одна из исследовательниц Ана Джесовник, название Sericomyrmex radioheadi один из этих видов получил не только из-за любви ученых к музыке Radiohead, но и как знак уважения к музыкантам, которые неравнодушны к проблемам экологии, в частности — к глобальному потеплению.

Новый вид принадлежит к грибководам — муравьям, находящимся в тесном симбиозе с грибами, которые они выращивают в муравейниках. С помощью электронного микроскопа ученые также выяснили, что тела самок покрыты ранее неизвестным тонким слоем белого вещества, похожего на кристаллы. Его химический состав и назначение пока неизвестны.

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