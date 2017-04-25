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18:38 (мск), источник: Мослента

Сквер на юге Москвы назовут именем Чингиза Айтматова

Он появится на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.

Источник: РИА "Новости"

Сквер на юге столицы назовут в честь писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщил во вторник, 25 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

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«Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в Южном административном округе присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова», — написал Собянин.

Ранее новое название сквера было одобрено Московской междведомственной комиссией по наименованиям. Предложение об увековечивании памяти писателя было внесено послом Кыргызской Республики в РФ и рассматривалось по поручению мэра Москвы.

Айтматов является автором десятков произведений на русском и киргизском языках, которые не раз ложились в основу художественных фильмов. С 1994 по 2006 год был послом Киргизии в странах Бенилюкса.

Также ранее стало известно, что 25 апреля в столице откроют мемориальную доску писателю-фантасту и ученому-палеонтологу Ивану Ефремову. Инициаторами установки стали жители дома, где писатель жил с 1935 по 1962 год.

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