Сквер на юге Москвы назовут именем Чингиза Айтматова
Он появится на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.
Он появится на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.
Сквер на юге столицы назовут в честь писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщил во вторник, 25 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
«Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в Южном административном округе присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова», — написал Собянин.
Ранее новое название сквера было одобрено Московской междведомственной комиссией по наименованиям. Предложение об увековечивании памяти писателя было внесено послом Кыргызской Республики в РФ и рассматривалось по поручению мэра Москвы.
Айтматов является автором десятков произведений на русском и киргизском языках, которые не раз ложились в основу художественных фильмов. С 1994 по 2006 год был послом Киргизии в странах Бенилюкса.
Также ранее стало известно, что 25 апреля в столице откроют мемориальную доску