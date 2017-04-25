Сквер на юге Москвы назовут именем Чингиза Айтматова

Сквер на юге столицы назовут в честь писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщил во вторник, 25 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в Южном административном округе присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова», — написал Собянин.

Ранее новое название сквера было одобрено Московской междведомственной комиссией по наименованиям. Предложение об увековечивании памяти писателя было внесено послом Кыргызской Республики в РФ и рассматривалось по поручению мэра Москвы.

Айтматов является автором десятков произведений на русском и киргизском языках, которые не раз ложились в основу художественных фильмов. С 1994 по 2006 год был послом Киргизии в странах Бенилюкса.