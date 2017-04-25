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16:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске в День Победы запустят особенно высокий и красочный салют

Количество 300-метровых залпов значительно увеличено.

Особенно яркий и высокий фейерверк запустят в Красноярске 72-летию Дня Победы. Об этом сообщил начальник управления администрации губернатора Юрий Колупаев.

Праздничный фейерверк запустят на Театральной площади в 22:45, когда закончатся все праздничные мероприятия. Салют будет длиться 15 минут. Запускать ракеты будут в двух городских точках — с баржи на Енисее, которая находится напротив Театральной площади, и на острове Татышев, у ТРЦ «Июнь».

В этом году горожан ожидает необычно яркое зрелище: количество особенно высоких 300-метровых залпов увеличено.

Кроме того, во время парада Победы над центральными улицами в Красноярске пролетят два самолёта МИГ-31 и два штурмовых вертолёта Ми-8.

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