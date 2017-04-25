Свердловская ГИБДД объявила охоту на «инвалидов»

Рейды по выявлению нарушений, связанных со стоянкой на местах для инвалидов, пройдут на Среднем Урале, сообщили «АиФ-Урал» в ГИБДД региона.

С начала 2017 года госавтоинспекторами составлено уже около 1700 административных протоколов. Несколько десятков материалов были оформлены по обращениям неравнодушных граждан. По закону за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3−5 тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства. Кроме того занимать места для инвалидов на парковке не этично по моральным принципам.