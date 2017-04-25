Свердловская ГИБДД объявила охоту на «инвалидов»
Нарушителей парковки будут штрафовать и эвакуировать.
Нарушителей парковки будут штрафовать и эвакуировать.
Рейды по выявлению нарушений, связанных со стоянкой на местах для инвалидов, пройдут на Среднем Урале, сообщили «АиФ-Урал» в ГИБДД региона.
С начала 2017 года госавтоинспекторами составлено уже около 1700 административных протоколов. Несколько десятков материалов были оформлены по обращениям неравнодушных граждан. По закону за такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3−5 тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства. Кроме того занимать места для инвалидов на парковке не этично по моральным принципам.
Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает уральцев, что никакие документы о якобы нахождении участника дорожного движения в составе организаций, оказывающих содействие Госавтоинспекции, не дают полномочий для нарушения ПДД. Если вы стали свидетелем, что