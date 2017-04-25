Кинофестиваль «Движение» в пятый раз открылся в Омске
Ежегодный кинофестиваль дебютов продлится до выходных.
Ежегодный кинофестиваль дебютов продлится до выходных.
Сегодня, 25 апреля, стартовал V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».
Конкурсная программа традиционно состоит из трех секций — программы полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программы неигрового кино, или иначе — документального, «Движение. Жизнь».
Жюри по каждой номинации соответственно возглавит режиссер Алексей Попогребский, продюсер Сабина Еремеева, режиссер Алексей Федорченко.
Фильмом открытия станет «Отличница» Оксаны Карас, закрытия — «Гоголь» Егора Баранова. При этом, как и прежде, приобщится к фестивалю могут горожане — в кассах Драмтеатра, киноцентрах «Вавилон» и «Галактика» можно взять бесплатные билеты на показы.
Кинофестиваль продлится до субботы, 29 апреля. Всю программу можно посмотреть здесь.
Напомним, в первый год фестиваля, в 2013-м, победителем стал художественный руководитель студии SounDrama, а ныне худрук московского «Центра драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина» Владимир Панков с фильмом «Доктор». В 2014 году — 21-летний режиссер Владимир Бек за фильм «Безкожи». В 2015 году победу одержала режиссер Наталия Мещанинова с сериалом «Красные браслеты», а в прошлом году —