Кинофестиваль «Движение» в пятый раз открылся в Омске

Сегодня, 25 апреля, стартовал V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».

Конкурсная программа традиционно состоит из трех секций — программы полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программы неигрового кино, или иначе — документального, «Движение. Жизнь».

Жюри по каждой номинации соответственно возглавит режиссер Алексей Попогребский, продюсер Сабина Еремеева, режиссер Алексей Федорченко.

Фильмом открытия станет «Отличница» Оксаны Карас, закрытия — «Гоголь» Егора Баранова. При этом, как и прежде, приобщится к фестивалю могут горожане — в кассах Драмтеатра, киноцентрах «Вавилон» и «Галактика» можно взять бесплатные билеты на показы.

Кинофестиваль продлится до субботы, 29 апреля. Всю программу можно посмотреть здесь.