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16:14 (мск), источник: Om1.ru

Кинофестиваль «Движение» в пятый раз открылся в Омске

Ежегодный кинофестиваль дебютов продлится до выходных.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 25 апреля, стартовал V Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».

Конкурсная программа традиционно состоит из трех секций — программы полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программы неигрового кино, или иначе — документального, «Движение. Жизнь».

Жюри по каждой номинации соответственно возглавит режиссер Алексей Попогребский, продюсер Сабина Еремеева, режиссер Алексей Федорченко.

Фильмом открытия станет «Отличница» Оксаны Карас, закрытия — «Гоголь» Егора Баранова. При этом, как и прежде, приобщится к фестивалю могут горожане — в кассах Драмтеатра, киноцентрах «Вавилон» и «Галактика» можно взять бесплатные билеты на показы.

Кинофестиваль продлится до субботы, 29 апреля. Всю программу можно посмотреть здесь.

Напомним, в первый год фестиваля, в 2013-м, победителем стал художественный руководитель студии SounDrama, а ныне худрук московского «Центра драматургии и режиссуры им. Казанцева и Рощина» Владимир Панков с фильмом «Доктор». В 2014 году — 21-летний режиссер Владимир Бек за фильм «Безкожи». В 2015 году победу одержала режиссер Наталия Мещанинова с сериалом «Красные браслеты», а в прошлом году — гран-при «Движения» взял режиссер Александр Вартанов за фильм «Дачники».

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