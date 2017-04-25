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16:29 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области назвали лучших сотрудников Следственного комитета

Всего в конкурсе участвовали 22 человека.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 25 апреля, СКР сообщил о подведении итогов первого этапа конкурса «Лучший сотрудник СК России» по итогам 2016 года. В общей сложности, 22 сотрудника регионального управления приняли в нем участие.

Публикуем результаты:

Номинация «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» — победителем стал руководитель Аннинского межрайонного СО капитан юстиции Сергей Барбашов.
Номинация «Лучший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» — победителем признали следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел майора юстиции Максима Бояркина.

Номинация «Лучший следователь межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» — победил следователь СО по Ленинскому району Воронежа лейтенант юстиции Никита Федотов.

Номинация «Лучший следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» — победителем признан следователь-криминалист отдела криминалистики старший лейтенант юстиции Юрий Абуладзе.

Номинация «Лучший сотрудник отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области» — лучшим стал капитан юстиции Евгений Гетманов, инспектор отдела процессуального контроля.

Отметим, данные о победителях в Воронежской области направлены в СКР для проведения второго этапа конкурса.

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