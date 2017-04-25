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16:41 (мск), источник: 112.ua

С 26 апреля в Киеве на три недели перекроют Крещатик в связи с проведением Евровидения

С 26 апреля до 18 мая Крещатик будет закрыт для проезда транспорта. Движение пешеходов на центральной улице также частично ограничат. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Источник: 112.ua

«В связи с организацией локаций Евровидения-2017 в городе ограничивается движение транспорта по некоторым улицам на время проведения песенного конкурса», — сказано в сообщении.

Так, с 00:00 26 апреля до 24:00 18 мая движение транспорта будет ограничено:

  • по ул. Крещатик — от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской.
  • по ул. Прорезной — от ул. Пушкинской до ул. Крещатик в обоих направлениях.

Также с 26 апреля до 18 мая ул. Крещатик будет частично закрыта для пешеходов. Так, движение ограничат от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик.

Кроме того, с 1 мая в центре Киева, а также в районе МВЦ начнут массово перекрывать движение транспорта. Со списком улиц и графиком можно ознакомиться по ссылке.

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