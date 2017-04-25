Найден украденный из библиотеки Вернадского «Апостол»

«Сейчас на улице Саксаганского, в ресторане сотрудники уголовного розыска проводят задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу “Апостол” 1574 г. Книга находится на месте задержания», — рассказал источник 112.ua.

По словам собеседника издания, книгу хотели продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах.

«Задержаны 4 человека, входили в закрытую группировку. Никого к себе не подпускали, все члены банды — специалисты в антиквариате. Работали в основном под заказ», — добавил он.

Книга была похищена в мае 2016 года. Как сообщала полиция, по словам работников библиотеки, к ним пришел человек, назвавшийся представителем контролирующего органа, и предоставил копии документов для проведения сверок тех книг, которые у них хранятся. После чего назвал список тех изданий, которые он хотел бы проверить. При этом попросил отдельное помещение, где бы он смог спокойно работать. В течение дня человек несколько раз выходил из помещения, оставляя при этом свои вещи. В конце рабочего дня он вышел и обратно уже не вернулся. Когда персонал библиотеки начал сверять выданные ему для ознакомления издания, они обнаружили отсутствие старопечатного издания.

Львовский «Апостол» Ивана Федорова был издан тиражом около 1−1,2 тыс. экземпляров. В фондах библиотеки Вернадского хранится пять экземпляров, но все они неполные.