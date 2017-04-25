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16:55 (мск), источник: ТАСС

Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиоза

Данное заболевание по симптоматике похоже на лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза, который составляет до половины случаев этого заболевания в РФ, и который легко перепутать по симптомам с клещевым энцефалитом. Об этом сообщил во вторник ТАСС доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Впервые возбудитель Borrelia Miyamotoi был открыт в Японии в 1995 году.

«Взялся он из природы. Это природно-очаговая инфекция. Это не тот случай, когда с новой территории заносится микроорганизм, или когда непатогенный мутирует и превращается в патогенный. Этот, я думаю, был у нас на территории России, и равным образом на территории Европы и Северной Америки, всегда», — сказал он.

По словам Платонова, заболевание, вызываемое возбудителем Borrelia Miyamotoi, по симптоматике похоже на лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения, как правило, теми же препаратами, что и от болезни Лайма, классического клещевого бореллиоза.

«Одним из характерных признаков болезни Лайма является мигрирующая эритема. Когда мы начали заниматься в начале нового тысячелетия болезнью Лайма, неожиданно обнаружилось, что в учебниках написано неправильно. На территории России до 50% иксодовых клещевых боррелиозов никакой мигрирующей эритемы не имеет», — пояснил эксперт.

Определить тип возбудителя можно специфическими ПЦР-тестами. «Мы сейчас делаем и серологические тесты на этот новый микроб. Скоро можно будет применять антитела к этому возбудителю. Ну, как скоро, разработаем мы за полгода-год, но потом еще процедура регистрации», — добавил ученый.

Данные Роспотребнадзора

По официальным данным, с 16 марта 2017 года в медицинские организации на территории РФ обратились 6900 человек по поводу укусов клещей. В ведомстве также уточнили, что этот показатель соответствует среднему уровню.

«Клещи начинают выползать и кусаться при температуре +7 в среднем за день», — напомнил Платонов.

Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано уже более 6,3 тыс. га.

«Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — добавили в ведомстве.

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