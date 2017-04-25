Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиоза
Данное заболевание по симптоматике похоже на лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения.
Данное заболевание по симптоматике похоже на лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения.
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиоза, который составляет до половины случаев этого заболевания в РФ, и который легко перепутать по симптомам с клещевым энцефалитом. Об этом сообщил во вторник ТАСС доктор биологических наук, заведующий лабораторией
Впервые возбудитель Borrelia Miyamotoi был открыт в Японии в 1995 году.
«Взялся он из природы. Это
По словам Платонова, заболевание, вызываемое возбудителем Borrelia Miyamotoi, по симптоматике похоже на лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения, как правило, теми же препаратами, что и от болезни Лайма, классического клещевого бореллиоза.
«Одним из характерных признаков болезни Лайма является мигрирующая эритема. Когда мы начали заниматься в начале нового тысячелетия болезнью Лайма, неожиданно обнаружилось, что в учебниках написано неправильно. На территории России до 50% иксодовых клещевых боррелиозов никакой мигрирующей эритемы не имеет», — пояснил эксперт.
Определить тип возбудителя можно специфическими
Данные Роспотребнадзора
По официальным данным, с 16 марта 2017 года в медицинские организации на территории РФ обратились 6900 человек по поводу укусов клещей. В ведомстве также уточнили, что этот показатель соответствует среднему уровню.
«Клещи начинают выползать и кусаться при температуре +7 в среднем за день», — напомнил Платонов.
Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека).
Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.
В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано уже более 6,3 тыс. га.
«Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — добавили в ведомстве.