Анонсирован выход зомби-мультика по мотивам «Кобзаря»
В Украине снимают анимационный сериал по мотивам «Кобзаря» Тараса Шевченко. Авторы мультфильма заявили о желании осовременить произведения поэта. Планируется 12 серий
В Украине снимают анимационный сериал по мотивам «Кобзаря» Тараса Шевченко. Авторы мультфильма заявили о желании осовременить произведения поэта. Планируется 12 серий
Вскоре сериал должны показать на одном из общенациональных каналов, сообщает «Радио Свобода».
В основе первой серии анимационного сериала — мистическое стихотворение «За байраком байрак» в стиле
«Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорроров, то будет совсем другое отношение», — заявил продюсер сериала Максим Прасолов.
Ранее в сети появился трейлер украинской комедии под названием «Ржака», режиссером которой выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером — режиссер фильма «Моя бабушка Фанни Каплан» Елена Демьяненко.