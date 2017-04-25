Анонсирован выход зомби-мультика по мотивам «Кобзаря»

Вскоре сериал должны показать на одном из общенациональных каналов, сообщает «Радио Свобода».

В основе первой серии анимационного сериала — мистическое стихотворение «За байраком байрак» в стиле зомби-хоррора.

«Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорроров, то будет совсем другое отношение», — заявил продюсер сериала Максим Прасолов.

Ранее в сети появился трейлер украинской комедии под названием «Ржака», режиссером которой выступил Дмитрий Томашпольский, а продюсером — режиссер фильма «Моя бабушка Фанни Каплан» Елена Демьяненко.