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17:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подвели итоги Тотального диктанта: названы самые распространенные ошибки

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня в здании Уфимского авиационного технического университета состоялось подведение итогов и награждение отличников Тотального диктанта. Итоговые цифры озвучила организатор акции Наталья Панчишина.

В Уфе работали 29 площадок. В качестве одного из диктующих была приглашена актриса телесериала «Саша + Маша» Елена Бирюкова, специально из Москвы приехала депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, на других площадках были задействованы филологи и журналисты.

В Уфе общее количество участников достигло 1547 человек (в 2016 году было 1231 человек). На отлично текст российского писателя Леонида Юзефовича написали 120 уфимцев. Среди писавших были и слабовидящие, писавшие текст методом Брайля, среди них есть одна отличница.

Отличники были награждены дипломами и сертификатами, а также призами от партнеров акции.

«Во всем мире используются единые критерии проверки Тотального диктанта, разработанные экспертным советом. В плане пунктуации очень много вариативных мест в предложениях, когда можно написать и так, и так, и всё это будет правильно. Почему-то большое количество ошибок встречалось в словах «коньяк» и «стерлядь», — рассказала Наталья Панчишина.

Также в этом году впервые в Уфе иностранцы писали тест TruD. География участников была обширна: Индия, Китай, Вьетнам, Конго, Латинская Америка, Югославия. Структура задания отличалась: первая часть была представлена в виде теста, далее был диктант. Куратор акции Мария Кучумова также указала традиционные ошибки, встречавшиеся в работах иностранцев. Затруднения вызвали названия географических объектов — Пермь и Кама, которые иностранцы не знают.

Акция Тотальный диктант проходит по всему миру. В этом году его писали 200234 человека на 3008 площадках. В Уфе Тотальный диктант проводился в шестой раз.

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