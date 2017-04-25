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17:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Уникальный поезд-музей РЖД проведет майские праздники в Волгограде

На железнодорожный вокзал Волгоград-1 к 1 мая прибудет прибудет уникальный поезд-музей ОАО «РЖД».

Передвижной выставочно-лекционный состав из девяти вагонов пробудет в городе-герое три дня — до 3 мая.

Как стало известно ВДТВ, посетители уникального музея смогут узнать об истории развития путей сообщения в России. Также волгоградцы ознакомятся с передовыми решениями в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий и подготовки современных кадров.

Отметим, что в этом году исполняется 80 лет ревизорскому аппарату ОАО «РЖД», и к юбилейной дате подготовлена специальная экспозиция. Она рассказывает о профессии ревизора и принятой в компании стратегии безопасности движения поездов.

Посетить экспозицию можно будет ежедневно с 1 по 3 мая с 10:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Стоимость билета — 70 рублей, при групповом посещении (20 чел.) — 45 рублей (с человека).

Почетные железнодорожники, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, пенсионеры, студенты и школьники — бесплатно.

Дополнительная информация по телефонам: +79172146859 и +79172028480.

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