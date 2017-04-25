Эксперт: «Правый берег Воронежа может сползти в водохранилище»

Значительное углубление Воронежского водохранилища может сделать грунт обрывистой части правого берега неустойчивым и привести к оползням, рассказал начальник отдела водных ресурсов Донского бассейнового управления Юрий Долгополов во вторник, 25 апреля. Заявление прозвучало на круглом столе «Воронежское водохранилище: что изменится в Год экологии».

— Чем глубже мы копаем воронежское водохранилище, тем больше открываем водоносный горизонт. Сейчас глубина водохранилища в среднем — 2−3 метра. Углубив его до 15 метров, мы захватываем первый водоносный горизонт. Скважины, из которых в город поступает вода, находятся примерно на той же глубине. Приходя в ложе Воронежского водохранилища и не встречая подпора, воды делают грунт на склонах неустойчивым. Если воздействие увеличится (например, дожди пойдут), склоны могут сползти как пластилин, — пояснил Долгополов.

Контекст

Проект реновации водохранилища разработал облдепартамент природных ресурсов и экологии на основе предложений победителей конкурса концепций реновации водохранилища в 2015 году. Лучшими признали концепции компаний компаний MLA+ (Великобритания-Нидерланды) и Ecosistema Urbano (Испания). Проект оздоровления водоема предусматривает углубление и расчистку дна. Работы будут выполняться в три этапа. Поднятый со дна песок будут использовать для укрепления береговой линии. Первый этап реновации начался 29 сентября 2016 года. Полностью расчистить водохранилище планируют к 2020 году. Всего со дна «моря» поднимут 1,7 тыс. куб. м песка. Углубление должно помешать водоему сильно нагреваться и «цвести».