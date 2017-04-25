В ночь со вторника на среду в регионе ожидаются заморозки
Синоптики предупредили волгоградцев об опасном погодном явлении — заморозках.
Синоптики предупредили волгоградцев об опасном погодном явлении — заморозках.
Столбик термометра ночью упадет до — 3 градусов Цельсия. По Волгограду ночная температура будет держаться около 0 градусов.
По прогнозам Волгоградского ЦГМС, это будет последняя морозная ночь. Дальше температура воздуха будет прибавляться день ото дня. И к пятнице в регионе потеплеет ночью до +10 градусов, а днем до +24 градусов Цельсия.
26 апреля по области будет малооблачно, без осадков. Ветер
В четверг, 27 апреля, осадков не будет. Ветер южный,
В пятницу, 28 апреля, ожидается солнечная погода, днем — местами порывистый ветер 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10ºС; днем +15…+20ºС, местами до +24ºС. В Волгограде днем столбик термометра покажет +20…+22ºС.