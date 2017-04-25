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17:34 (мск), источник: РИАЦ

В ночь со вторника на среду в регионе ожидаются заморозки

Синоптики предупредили волгоградцев об опасном погодном явлении — заморозках.

Источник: РИАЦ

Столбик термометра ночью упадет до — 3 градусов Цельсия. По Волгограду ночная температура будет держаться около 0 градусов.

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, это будет последняя морозная ночь. Дальше температура воздуха будет прибавляться день ото дня. И к пятнице в регионе потеплеет ночью до +10 градусов, а днем до +24 градусов Цельсия.

26 апреля по области будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 6−1 1м/с. Температура воздуха днем составит +12…+17ºС. В Волгограде днем ожидается +14…+16ºС.

В четверг, 27 апреля, осадков не будет. Ветер южный, юго-восточный 6−11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха: ночью +3…+8ºС; днем +15…+20ºС. По городу будет теплее — до +22ºС.

В пятницу, 28 апреля, ожидается солнечная погода, днем — местами порывистый ветер 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10ºС; днем +15…+20ºС, местами до +24ºС. В Волгограде днем столбик термометра покажет +20…+22ºС.

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