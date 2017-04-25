Работы на Южном мосту идут по графику

Сейчас по Южному мосту могут передвигаться лишь легковые автомобили. Граждане пока переходят его пешком — это около девятисот метров. В ближайшее время может появиться ещё один вариант — автобусы будут забирать людей прямо у лестниц под мостом. Маршрут — Заводское шоссе — Промышленности — Аврора. Чтобы жители могли вовремя добираться на работу, пустили дополнительно 7 электричек. Устраивает ли это людей, — мэр Самары Олег Фурсов спросил главу Куйбышевского района Александра Моргуна.



Говорили сегодня и о прошедшем субботнике. Было вывезено почти семь с половиной тысяч кубометров мусора. Но, как выяснилось, это произошло не везде. Резкая критика за оставшиеся во дворах чёрные пакеты прозвучала в адрес главы администрации Октябрьского района — Аллы Волчковой. Исправить ситуацию Олег Фурсов поручил максимум до завтрашнего утра.

