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17:40 (мск), источник: Вести - Самара

Работы на Южном мосту идут по графику

Работы на Южном мосту идут по графику, доложили сегодня главе города. Для движения автомобилей открыта лишь одна сторона путепровода, на соседней — еще на прошлой неделе завершён демонтаж перил, тротуарных плит и блоков.

Сейчас по Южному мосту могут передвигаться лишь легковые автомобили. Граждане пока переходят его пешком — это около девятисот метров. В ближайшее время может появиться ещё один вариант — автобусы будут забирать людей прямо у лестниц под мостом. Маршрут — Заводское шоссе — Промышленности — Аврора. Чтобы жители могли вовремя добираться на работу, пустили дополнительно 7 электричек. Устраивает ли это людей, — мэр Самары Олег Фурсов спросил главу Куйбышевского района Александра Моргуна.

Говорили сегодня и о прошедшем субботнике. Было вывезено почти семь с половиной тысяч кубометров мусора. Но, как выяснилось, это произошло не везде. Резкая критика за оставшиеся во дворах чёрные пакеты прозвучала в адрес главы администрации Октябрьского района — Аллы Волчковой. Исправить ситуацию Олег Фурсов поручил максимум до завтрашнего утра.

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