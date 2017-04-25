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18:37 (мск), источник: Sputnik.by

Радуницу отмечают белорусы: на Северном кладбище поминают усопших

В Радуницу, в девятый день после Пасхи, православные идут на кладбище и поминают усопших родственников. По одной из версий, слово Радуница происходит от слова «род», по другой — от слова «радость».

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Нескончаемая вереница машин и автобусов тянулась к Северному кладбищу с самого утра: машины беспрепятственно запускали прямо на территорию кладбища, но большая часть минчан приехала на общественном транспорте, специально выделенным маршрутом.

Северное кладбище — одно из самых больших в Минске. Помимо могил на Северном кладбище располагается один из самых больших колумбариев. На Радуницу здесь также многолюдно.

В этот день поминовения усопших необходимо навести порядок на могиле, убрать мусор, почистить памятник и ограду. У славян с языческих времен сохранился обычай оставлять угощение усопшему родственнику.

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