Радуницу отмечают белорусы: на Северном кладбище поминают усопших

Нескончаемая вереница машин и автобусов тянулась к Северному кладбищу с самого утра: машины беспрепятственно запускали прямо на территорию кладбища, но большая часть минчан приехала на общественном транспорте, специально выделенным маршрутом.

Северное кладбище — одно из самых больших в Минске. Помимо могил на Северном кладбище располагается один из самых больших колумбариев. На Радуницу здесь также многолюдно.

В этот день поминовения усопших необходимо навести порядок на могиле, убрать мусор, почистить памятник и ограду. У славян с языческих времен сохранился обычай оставлять угощение усопшему родственнику.