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19:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве Арку Дружбы народов превратили в радугу

Арка Дружба народов — одна из достопримечательностей Киева — преображается в цвета радуги. Соответствующие кадры запечатлел фотокорреспондент РИА Новости Украина.

5
фотографий

Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу «Евровидение».

Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.

Ранее представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня. Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

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