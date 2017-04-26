В Техасе рядом с гремучей змеей замечен бесстрашный кот

Снимок кота, со спокойным любопытством поглядывающего на застывшую в агрессивной позе рептилию, разместил на своей странице в Facebook департамент местной полиции. Стражи порядка предупреждали подписчиков, что в регионе активизировались гремучие змеи, одну из них (огромную) заметили на пешеходной тропе.

Тем временем, в Сети гадают, что могли обсуждать два существа, столь непохожих друг на друга. Может быть, мышей, которых они хотели бы съесть? Или места, в которых лучше всего прятаться от надоедливых двуногих? «Вероятно, эти двое имеют гораздо больше общего, чем мы недалекие люди могли бы подумать. Да и кто мы такие, чтобы судить эту многообещающую дружбу двух красивых существ?» — пишет Mashable.