Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Китай спустил на воду первый авианосец своей постройки (фото)
8 мифов о многодетности
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:33 (мск), источник: Моя Планета

В Техасе рядом с гремучей змеей замечен бесстрашный кот

В техасском городке Лагуна-Виста сфотографировали кота, который лениво полулежал рядом со смертельно опасной гремучей змеей, демонстрируя при этом ледяное спокойствие.

Снимок кота, со спокойным любопытством поглядывающего на застывшую в агрессивной позе рептилию, разместил на своей странице в Facebook департамент местной полиции. Стражи порядка предупреждали подписчиков, что в регионе активизировались гремучие змеи, одну из них (огромную) заметили на пешеходной тропе.

Тем временем, в Сети гадают, что могли обсуждать два существа, столь непохожих друг на друга. Может быть, мышей, которых они хотели бы съесть? Или места, в которых лучше всего прятаться от надоедливых двуногих? «Вероятно, эти двое имеют гораздо больше общего, чем мы недалекие люди могли бы подумать. Да и кто мы такие, чтобы судить эту многообещающую дружбу двух красивых существ?» — пишет Mashable.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь