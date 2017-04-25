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17:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Первомайская демонстрация в Воронеже стартует с улицы Комиссаржевской

Шествие начнется в 10:00.

Источник: РИА "Воронеж"

Первомайская демонстрация в Воронеже начнется в 10:00 понедельника, 1 мая. Участники акции соберутся у здания бывшего Дома офицеров и пройдут по проспекту Революции.

Колонну в 20 тыс. человек возглавит местное отделение профсоюзов работников здравоохранения РФ с лозунгом «Единство, солидарность, справедливость». В шествии примут участие сотрудники промышленных предприятий, студенты, волонтеры и представители партий.

— На демонстрации будут присутствовать губернатор, мэр города, председатели и депутаты городской и областной дум. Поскольку это международный праздник, мы приглашаем на него всех, — сообщил завотделом организационной работы Воронежского областного объединения организации профсоюзов Николай Саввин.

Воронежские власти приготовили на Первомай более 60 акций. Воронежцев ждут костюмированное шествие участников фестиваля аниме, а также выставки и соревнования.

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