Ветеранам в Крыму ко Дню Победы выплатят 89,7 миллиона рублей

В Крыму ветераном Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы выплатят денежное пособие. Деньги получат 39,9 тысяч человек.

— Инвалиды войны I группы, а также лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 9 785 рублей, инвалиды II группы — 8 550 рублей, инвалиды III группы — 7 676 рублей, — уточнили в пресс-службе Министерстве труда и социальной политики Крыма. — Аналогичные выплаты получат бывшие малолетние узники концлагерей и гетто, признанные инвалидами.

Участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники (до 18 лет) лагерей смерти получат по 3 021 рублю. Помимо этого, семьям погибших и умерших инвалидов войны, жертвам нацистских преследований будет выплачено по 1 520 рублей.

Для других участников войны и бывших узников, а также детей партизан или тех, кто был вывезен на принудительные работы, денежная выплата составит 551 рубль.

Общая сумма выплат ко Дню Победы — 89,7 миллиона рублей.