Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Телеведущей из РФ грозит штраф в 2 млн руб. за ее слова о шоу
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной - СМИ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В Раде о том, где должна быть граница между РФ и Украиной – СМИ
СМИ о том, где упал истребитель-бомбардировщик США
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
18:07 (мск), источник: РИА Крым

Керченская паромная переправа готова к сезону — Аксенов

КЕРЧЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). Керченская паромная переправа готова к началу курортного сезона. Об этом журналистам в Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что переправа справится с поставленными задачами. Основная цель — перевезти пассажиров без задержек, без времени ожидания, без простоя. На мой взгляд, переправа готова. Насчет недоработок. Коллеги приняли соответствующие меры, чтобы у нас их не возникало», — отметил Аксенов, добавив, что, в частности, просчитаны форс-мажорные ситуации, связанные с погодой.

По словам главы РК, во время сезона на накопительных площадках будут находиться сотрудники МЧС и скорой помощи, которые готовы оказать пассажирам помощь в случае необходимости.

Кроме того, Аксенов заверил, что жалоб на работу переправы к нему не поступает. При этом ее работа находится на контроле министра транспорта РК Анатолия Волкова. «Лучшие практики, какие есть в стране в части осуществления пассажирских перевозок паромным транспортом, я думаю, будут здесь (в Крыму — ред.) воплощены», — заключил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать новую отрасль в РФ
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Совет ЕС подтвердил отмену роуминга для европейцев
Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь