Керченская паромная переправа готова к сезону — Аксенов

«Думаю, что переправа справится с поставленными задачами. Основная цель — перевезти пассажиров без задержек, без времени ожидания, без простоя. На мой взгляд, переправа готова. Насчет недоработок. Коллеги приняли соответствующие меры, чтобы у нас их не возникало», — отметил Аксенов, добавив, что, в частности, просчитаны форс-мажорные ситуации, связанные с погодой.

По словам главы РК, во время сезона на накопительных площадках будут находиться сотрудники МЧС и скорой помощи, которые готовы оказать пассажирам помощь в случае необходимости.

Кроме того, Аксенов заверил, что жалоб на работу переправы к нему не поступает. При этом ее работа находится на контроле министра транспорта РК Анатолия Волкова. «Лучшие практики, какие есть в стране в части осуществления пассажирских перевозок паромным транспортом, я думаю, будут здесь (в Крыму — ред.) воплощены», — заключил он.