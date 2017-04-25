Бронеавтомобиль «Рысь» примет участие в параде Победы в Нижнем Новгороде 9 мая
Нижний Новгород. 25 апреля.
Нижний Новгород. 25 апреля.
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Согласно информации, во время приема 14 единиц новой боевой техники разведчики проверили исправность специальных машин для введения их в эксплуатацию. Отмечается, что уже 9 мая данные бронированные автомобили примут участие в параде Победы в столице ПФО.
Разведчики же будут применять данную боевую технику в ходе тактических и иных учений с начала летнего периода обучения.
Напомним, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет изменено 22 апреля — 7 мая в связи с репетицией парада Победы.
СПРАВКА.
Автомобиль предназначен для использования в качестве средств обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач
В 2008 году была достигнута договоренность между Министерством обороны Российской Федерации, ОАО «КаМАЗ» и компанией IVECO (Италия) о проведении совместных работ по определению возможности использования армейской автомобильной техники производства IVECO в Вооруженных силах Российской Федерации.
В настоящее время партия автомобилей «Рысь» проходит эксплуатационные (войсковые) испытания в подразделениях Сухопутных войск России.