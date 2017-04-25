Бронеавтомобиль «Рысь» примет участие в параде Победы в Нижнем Новгороде 9 мая

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, накануне в разведывательное подразделение округа, дислоцированного в Нижнем Новгороде, поступил ротный комплект специальных бронированных транспортных средств «Рысь».

Согласно информации, во время приема 14 единиц новой боевой техники разведчики проверили исправность специальных машин для введения их в эксплуатацию. Отмечается, что уже 9 мая данные бронированные автомобили примут участие в параде Победы в столице ПФО.

Разведчики же будут применять данную боевую технику в ходе тактических и иных учений с начала летнего периода обучения.

Напомним, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет изменено 22 апреля — 7 мая в связи с репетицией парада Победы.

СПРАВКА.

Автомобиль предназначен для использования в качестве средств обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности разных родов войск и силовых структур, а также в качестве транспортной базы носителя легких систем вооружения, связи и военной техники.

В 2008 году была достигнута договоренность между Министерством обороны Российской Федерации, ОАО «КаМАЗ» и компанией IVECO (Италия) о проведении совместных работ по определению возможности использования армейской автомобильной техники производства IVECO в Вооруженных силах Российской Федерации.

В настоящее время партия автомобилей «Рысь» проходит эксплуатационные (войсковые) испытания в подразделениях Сухопутных войск России.