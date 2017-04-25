Умывший клиентку зеленкой таксист объяснил свой поступок
В Костанае судят водителя, который умыл зеленкой не заплатившую за проезд девушку. При чем он сам записал издевательства над клиенткой на видео с тем, чтобы проучить ее.
В Костанае судят водителя, который умыл зеленкой не заплатившую за проезд девушку. При чем он сам записал издевательства над клиенткой на видео с тем, чтобы проучить ее.
Процесс должны были начать 25 апреля. Однако заседание не состоялось, потому что не пришла потерпевшая. Мурат Бижанов, между тем, озвучил свою позицию журналистам.
Он считает, что живет по справедливости. А таких «халявщиков» необходимо наказывать. Мужчина говорит, что работает на двух работает, плюс к тому подрабатывает извозом, чтобы прокормить семью.
«Мне что, вместо хлеба и молока домой принести историю о том, как меня “кинула” наркоманка?!» — возмущается он.
Бижанов подчеркивает, что не бил девушку и не умывал ее зеленкой сам, он лишь предложил ей это сделать.
Таксиста судят по статье «Хулиганство». Заседание перенесено на 4 мая.