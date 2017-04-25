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20:40 (мск), источник: 365info.kz

Умывший клиентку зеленкой таксист объяснил свой поступок

В Костанае судят водителя, который умыл зеленкой не заплатившую за проезд девушку. При чем он сам записал издевательства над клиенткой на видео с тем, чтобы проучить ее.

Источник: 365info.kz

Процесс должны были начать 25 апреля. Однако заседание не состоялось, потому что не пришла потерпевшая. Мурат Бижанов, между тем, озвучил свою позицию журналистам.

Он считает, что живет по справедливости. А таких «халявщиков» необходимо наказывать. Мужчина говорит, что работает на двух работает, плюс к тому подрабатывает извозом, чтобы прокормить семью.

«Мне что, вместо хлеба и молока домой принести историю о том, как меня “кинула” наркоманка?!» — возмущается он.

Бижанов подчеркивает, что не бил девушку и не умывал ее зеленкой сам, он лишь предложил ей это сделать.

Таксиста судят по статье «Хулиганство». Заседание перенесено на 4 мая.

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