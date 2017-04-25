В центре Уфы на двое суток закроют проезд по одной из улиц
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что завтра вечером будет закрыта для проезда автотранспорта часть улицы Степана Халтурина. Об этом сообщили в администрации Уфы.
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что завтра вечером будет закрыта для проезда автотранспорта часть улицы Степана Халтурина. Об этом сообщили в администрации Уфы.
По сведениям из мэрии, движение будет закрыто с 20.00 часов 26 апреля до 8.00 часов 29 апреля на участке улицы Халтурина от дома № 30 до перекрёстка с улицей Рихарда Зорге. Это будет связано с реконструкцией водопровода.
Представители мэрии попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и поискать другие маршруты для проезда.