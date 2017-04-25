В центре Уфы на двое суток закроют проезд по одной из улиц

По сведениям из мэрии, движение будет закрыто с 20.00 часов 26 апреля до 8.00 часов 29 апреля на участке улицы Халтурина от дома № 30 до перекрёстка с улицей Рихарда Зорге. Это будет связано с реконструкцией водопровода.

Представители мэрии попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и поискать другие маршруты для проезда.