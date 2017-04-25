Путин присвоил Галине Волчек звание Героя Труда РФ
Документ подписан 25 апреля.
Документ подписан 25 апреля.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Герой Труда РФ художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек. Соответствующий документ опубликован на сайте президента РФ.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Волчек Галине Борисовне — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник», — говорится в тексте указа.
Также указом президента звания Героев Труда РФ удостоены: Иванов Алексей Михайлович —
Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено президентом 29 марта 2013 года. Согласно документу, звание может быть присвоено гражданам России, добившимся выдающихся успехов в производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре, охране здоровья, а также иных сферах народного хозяйства.