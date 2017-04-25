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18:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин присвоил Галине Волчек звание Героя Труда РФ

Документ подписан 25 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Герой Труда РФ художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек. Соответствующий документ опубликован на сайте президента РФ.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Волчек Галине Борисовне — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Современник», — говорится в тексте указа.

Также указом президента звания Героев Труда РФ удостоены: Иванов Алексей Михайлович — слесарь-монтажник судового акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (Архангельская область); Порханов Владимир Алексеевич — главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» (Краснодарский край); Устинова Варвара Михайловна — лесничий (руководитель) государственного казённого учреждения Республики Саха (Якутия) «Хангаласское лесничество»; Шаймиев Минтимер Шарипович — Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан».

Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено президентом 29 марта 2013 года. Согласно документу, звание может быть присвоено гражданам России, добившимся выдающихся успехов в производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре, охране здоровья, а также иных сферах народного хозяйства.

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