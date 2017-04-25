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18:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе к 9 мая отремонтируют и включат фонтаны

Рабочие начали снимать тенты.

В Севастополе началась подготовка к запуску фонтанов. Рабочие снимают защитные тенты, которыми закрывали фонтаны на зиму. После будут проведены ремонтные работы, которые собираются завершить к 9 мая.

— Фонтаны запустим в День Победы, перед этим проверим их, и если будет необходимо, отремонтируем, — отметили в государственном бюджетном учреждении «Парки и скверы».

Напомним, в Севастополе планируют построить около десяти новых фонтанов и отреконструировать старые.

К 9 мая в городе также ремонтируют скамейки и высаживают цветы.

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