В Севастополе к 9 мая отремонтируют и включат фонтаны

В Севастополе началась подготовка к запуску фонтанов. Рабочие снимают защитные тенты, которыми закрывали фонтаны на зиму. После будут проведены ремонтные работы, которые собираются завершить к 9 мая.

— Фонтаны запустим в День Победы, перед этим проверим их, и если будет необходимо, отремонтируем, — отметили в государственном бюджетном учреждении «Парки и скверы».

Напомним, в Севастополе планируют построить около десяти новых фонтанов и отреконструировать старые.

К 9 мая в городе также ремонтируют скамейки и высаживают цветы.