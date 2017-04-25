В Воронеже перекроют 10 центральных улиц на три дня

Это связано с проведением репетиций военного парада. Ограничения будут действовать 28 апреля, 3 и 7 мая.

Движение и парковка автомобилей будет осуществляться по следующей схеме:

С 08.00 до 24.00 28 апреля, 3 и 7 мая будет запрещена парковка всех транспортных средств на улицах Платонова, Кирова, пл. Ленина, Университетской площади, на улице Плехановская (от Университетской площади до улицы Кольцовской).

С 19.00 до 24.00 28 апреля, 3 мая и с 17.00 до 24.00 7 мая будет закрыто движение всех транспортных средств по улицам Кирова, пл. Ленина, Платонова, Университетской площади, улицы Плехановской (от Университетской площади до ул. Кольцовская), проспекту Революции (от ул. Степана Разина до ул. Пушкинской), Пушкинской и Никитинской (от ул. Среднемосковской до Плехановской), Фридриха Энгельса (от ул. 9 Января до Плехановской) и Большая Стрелецкая (от Петровской Набережной до ул. Станкевича).

Автобусные маршруты будут направлены следующим образом:

— № 39 с ул. 20-летия Октября по улицам Кольцовской, пл. Черняховского, Кольцовской (ост. «ж-д вокзал Воронеж — 1») и в обратном направлении по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— № 88 с улицы Ворошилова по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, ул. 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;.

— №№ 88А, 50 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, ул. 20-летия Октября, Моисеева далее по маршрутам;.

— № 37 с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московский проспект далее по маршруту и в обратном направлении с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, ул. 20-летия Октября, Моисеева далее по маршруту;.

— № 52 с ул. Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, ул. 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту;.

— №№ 5, 27К с ул. Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршрутам;.

— №№ 70А, 70 М, 20 М с ул. Ворошилова по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, Ленина далее по маршрутам и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршрутам;.

— № 25А с ул. 20-летия Октября по улицам Кольцовской, проспекту Революции, Ленина далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— № 3 с ул. Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, Ленина далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— № 20 с ул. Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;.

— № 93 с ул. 20-летия Октября по ул. Кольцовской и далее по маршруту;.

— № 104 с ул. Моисеева по улицам 20-летия Октября по Кольцовской,. Феоктистова, Степана Разина далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— №№ 41, 79, 90, 37А с ул. Плехановской по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина далее по маршрутам и в обратном направлении с ул. Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской далее по маршрутам;.

— № 115 с ул. Свободы по улицам Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;.

— № 1КС с ул. 20-летия Октября по улицам Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;.

— № 1КВ с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— № 49 М с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, пл. Моисеева по улицам 20-летия Октября по Кольцовской,. Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту.

— № 64 с ул. Плехановской по ул. Кольцовской, пл. Черняховского, ул. Кольцовской (ост. «ж-д вокзал Воронеж — 1») и в обратном направлении по ул. Кольцовской, ул. Плехановской далее по маршруту;.

— №№ 76, 67А, 68, 49Б с ул. Плехановская по улицам Кольцовской, пл. Черняховского и в обратном направлении с ул. Никитинской по ул. Среднемосковской, пл. Застава, Московскому проспекту далее по маршрутам;.

— №№ 8, 58 В с ул. Плехановская по ул. Кольцовской, Феоктистова далее по маршрутам и в обратном направлении с ул. Никитинской по ул. Среднемосковской, пл. Застава, Московскому проспекту далее по маршрутам;.

— № 29 с ул. Плехановской по Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по ул. Моисеева по улицам 20-летия Октября по Кольцовской,. Плехановской далее по маршруту;.

— № 9КА с проспекта Революции по ул. Феоктистова, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту;.

— № 9КС с ул. Плехановской по Кольцовской, проспекту Революции далее по маршруту;.

— №№ 49, 49А, 105, 125, 125А с ул. 20-летия Октября по ул. Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту далее по маршрутам в обратном направлении с ул. Плехановской по Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршрутам;.

— №№ 5А, 69 Т, 80 с ул. Моисеева по ул. 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту далее по маршрутам в обратном направлении с ул. Плехановской по ул. Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршрутам;.

— № 27 с ул. Ворошилова по ул. 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту далее по маршрутам и в обратном направлении с ул. Плехановской по ул. Кольцовской, 20-летия Октября, Ворошилова далее по маршруту;.

— № 23К с ул. 20-летия Октября по ул. Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту далее по маршруту и в обратном направлении с проспекта Революции по ул. Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту;.

— № 33К с ул. Плехановская по ул. Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Моисеева по ул. 20-летия Октября, Кольцовской, проспекту Революции, Ленина далее по маршруту;.

— № 77К с ул. Степана Разина по ул. Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября далее по маршруту.

Троллейбусные маршруты:

— № 8 с ул. Степана Разина по ул. Феоктистова до пересечения с ул. Мира и ул. Фридриха Энгельса (круговое движение) и в обратном направлении с ул. Феоктистова по ул. Степана Разина и далее по маршруту;.

— № 7 по ул. Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту.