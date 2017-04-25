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20:15 (мск), источник: Informburo.kz

Димаш в Астане спел с родителями и сыграл на домбре кюй «Адай»

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил на концерте в Астане, во время которого спел с родителями — Канатом и Светланой Айтбаевыми — трогательную песню «Жан анам».

Источник: Informburo.kz

Во время исполнения Димаш подошёл к краю сцены и преклонил колено перед сидящими на первом ряду дедушкой и бабушкой.

Казахстанский певец, ставший популярным благодаря китайскому конкурсу «Singer-2017», поблагодарил за поддержку казахстанцев и своих преподавателей.

Кроме этого, певец исполнил на домбре легендарный кюй «Адай», который он уже играл для зрителей Китая на седьмом этапе конкурса.

Тогда Димаш выступил в национальном казахском костюме белого цвета, расшитом золотой нитью. Он сыграл на домбре кюй Курмангазы «Адай» и спел песню «Дайдидау» в сопровождении сокурсников — народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств.

«Прежде чем исполнить “Дайдидау”, я сыграл всему народу кюй Курмангазы “Адай”. Это был специальный сюрприз моему народу, всем поклонникам! Публика выразила почтение и уважение звуку казахского кюя. Это была моя цель», — рассказал Димаш Кудайбергенов после выступления.

Чествование Димаша проходило в концертном зале Астаны. По словам организаторов мероприятия, зал вмещает около трёх тысяч человек. Однако прибывших на концерт оказалось намного больше.

Менеджер Димаша Алпамыс Шаримов рассказал, что теперь казахстанец планирует покорить Европу.

В китайском конкурсе Singer-2017, который завершился 15 апреля, Димаш Кудайберген занял второе место, уступив китаянке Лин Илян.

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