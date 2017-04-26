«Найди кота»: В Гималаях сфотографировали редкого снежного барса за охотой

Несколько лет назад в Интернете были популярны фото «найди кота». Этот кадр явно из той же серии.

21-летний студент из Мумбаи Нирали Мета находился на высоте 3712 м, когда ему удалось сделать уникальный снимок. Первым снежного барса увидел местный житель, который и позвал Нирали и его спутников, передает The Daily Mail.

Сначала молодой фотограф, по его словам, никого не заметил. Но вскоре ему удалось различить в складках местности то, что он искал: величественный красавец с длинным пушистым хвостом лежал всего в нескольких метрах от своей жертвы — горного козла, который ничего не подозревал и мирно щипал травку. «Камуфляж» помог большому коту слиться с окружающей средой.

Как рассказал студент, они могли наблюдать снежного барса в течение примерно 15 минут. После этого хищник исчез из поля зрения. На следующее утро путешественники нашли на том же месте наполовину съеденную тушу козла — это значит, что охота ирбиса была удачной.