В Прикамье рецидивист взял в заложники ребёнка
Так уголовник пытался сбежать из колонии.
Так уголовник пытался сбежать из колонии.
27-летний мужчина взял в заложники ребёнка. Он отбывал наказание в колонии поселении в посёлке Красный берег Соликамского района и мог свободно передвигаться по посёлку.
23 апреля он схватил на улице 13-летнюю девочку. Угрожая ей ножом, преступник затащил ребёнка в машину, которая стояла рядом.
«Злоумышленник начал высказывать угрозы применения насилия в адрес девочки и водителя автомобиля, требуя вывезти его с территории посёлка и исправительного учреждения», — сообщает
Освободить заложника смогли местные жители. На место выехала
В отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбоев и краж осужденного возбудили уголовное дело по статье «Захват несовершеннолетнего заложника».