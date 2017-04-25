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25 апреля, источник: АиФ Прикамье

В Прикамье рецидивист взял в заложники ребёнка

Так уголовник пытался сбежать из колонии.

27-летний мужчина взял в заложники ребёнка. Он отбывал наказание в колонии поселении в посёлке Красный берег Соликамского района и мог свободно передвигаться по посёлку.

23 апреля он схватил на улице 13-летнюю девочку. Угрожая ей ножом, преступник затащил ребёнка в машину, которая стояла рядом.

«Злоумышленник начал высказывать угрозы применения насилия в адрес девочки и водителя автомобиля, требуя вывезти его с территории посёлка и исправительного учреждения», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Освободить заложника смогли местные жители. На место выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали и поместили в штрафной изолятор.

В отношении ранее неоднократно судимого за совершение разбоев и краж осужденного возбудили уголовное дело по статье «Захват несовершеннолетнего заложника».

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