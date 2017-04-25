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20:23 (мск), источник: Profinance.kz

Служба общественного здоровья появится в Казахстане

Служба общественного здоровья появится в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Источник: Reuters

«Мы проанализировали опыт стран ОЭСР в сфере служб общественного здоровья и убедились, что на смену санитарным службам, созданным в прошлом веке, пришли службы общественного здоровья. В свете этого международного опыта становится очевидной необходимость формирования единой службы общественного здоровья в нашей стране», — сообщил Елжан Биртанов.

По его словам, в Казахстане, как и в большинстве стран мира, основное бремя болезней и смертности приходится на хронические неинфекционные болезни: артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и онкологические заболевания.

«В мире в целом 70 процентов смертей приходится на хронические неинфекционные заболевания, это порядка 40 миллионов смертей в год. Инфекционные заболевания составляют сегодня всего 2 процента от всего бремени заболеваний в нашей стране», — привел данные министр здравоохранения.

«Очевидно, необходимо переместить фокус с лечения хронических болезней на их профилактику и управление, как это делается во многих странах мира. При этом удельный вес расходов на профилактические мероприятия в нашей стране не превышает 3 процента от общего объема расходов на здравоохранение, тогда как в странах ОЭСР этот показатель равен 19 процентам», — отметил Елжан Биртанов.

Он отметил, что на сегодня разработан проект модели службы общественного здоровья. Миссией службы будет являться охрана и укрепление здоровья населения. Деятельность службы будет направлена на достижение трех ключевых целей.

«Первая цель — проведение аналитической работы по широкомасштабному мониторингу и надзору как за инфекционными болезнями, так и за хроническими, неинфекционными болезнями. Вторая цель — реализация мер по укреплению здоровья. Третья цель заключается в обеспечении институционального развития службы общественного здоровья», — заявил Биртанов.

Кроме того, как отметил министр здравоохранения, с учетом лучшей мировой практики в Казахстане планируется создать Национальный центр охраны общественного здоровья путем объединения трех государственных предприятий: Национального центра формирования здорового образа жизни, Научного центра гигиены и эпидемиологии и Научного центра карантинных и зоонозных инфекций.

«Задачами Национального центра являются проведения мониторинга инфекционных и неинфекционных заболеваний, оценка факторов риска среды обитания на здоровье населения, проведение научных исследований в области общественного здоровья и выработка соответствующих рекомендаций, а также стандартов для обеспечения здоровья граждан», — добавил министр.

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