Как в сказке: супруги Джойс прожили вместе 77 лет и умерли в один день

Последние годы они провели в городке Грейвсенд, графство Кент (Великобритания). Познакомились Фрэнк и Джойс еще будучи школьниками, когда им было по 14 лет. Додд подрабатывал на местной лесопилке, а его будущая жена — официанткой в кафе. Они поженились спустя три года после знакомства.

Несколько последних лет Фрэнк жаловался на сердечную недостаточность и пять недель провел дома, отправившись в больницу только недавно. Джойс регулярно навещала его, однако вскоре сама заболела.

Супруги лежали в разных палатах, однако за несколько дней до кончины врачи разрешили им побыть вместе в одной палате, поставив кровати рядом.

У Доддов остались пятеро детей, дюжина внуков, десяток правнуков и двое праправнуков.