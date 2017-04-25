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20:46 (мск), источник: БЕЛТА

Как в сказке: супруги Джойс прожили вместе 77 лет и умерли в один день

96-летний Фрэнк Додд и его 97-летняя супруга Джойс Додд прожили вместе 77 лет и умерли в один день с разницей в 2 часа. Супруги до последнего не пожелали расстаться друг с другом и держались за руки до самой смерти.

Источник: БЕЛТА

Последние годы они провели в городке Грейвсенд, графство Кент (Великобритания). Познакомились Фрэнк и Джойс еще будучи школьниками, когда им было по 14 лет. Додд подрабатывал на местной лесопилке, а его будущая жена — официанткой в кафе. Они поженились спустя три года после знакомства.

Несколько последних лет Фрэнк жаловался на сердечную недостаточность и пять недель провел дома, отправившись в больницу только недавно. Джойс регулярно навещала его, однако вскоре сама заболела.

Супруги лежали в разных палатах, однако за несколько дней до кончины врачи разрешили им побыть вместе в одной палате, поставив кровати рядом.

У Доддов остались пятеро детей, дюжина внуков, десяток правнуков и двое праправнуков.

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