В соцсетях раскритиковали полностью прозрачные джинсы

Об этом сообщает UPI. Новинка стала продаваться на американском сайте марки по цене в 100 долларов. Согласно описанию, их предлагается надевать на фестивали и костюмированные вечеринки. По мнению стилистов компании, штаны подходят и для повседневной жизни (их можно сочетать с бикини, платьями, объемными свитерами, жакетами с пайетками).

«Люди будут обсуждать вас, гарантировано», — указывается также на странице товара. Пользователи Twitter, обратившие внимание на прозрачные джинсы, усомнились в их практичности и предположили, что марка зашла в экспериментах с дизайном слишком далеко. «Иди домой, Topshop, ты пьян», — написала одна из участниц обсуждения.

Юзеры также выразили уверенность, что штаны из полиуретана будут способствовать усиленному потоотделению.