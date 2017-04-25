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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В соцсетях раскритиковали полностью прозрачные джинсы

Модель джинсов от модного бренда Topshop, выполненная из прозрачного полиуретана, вызвала негативную реакцию у потенциальных покупателей. Новинка стала продаваться на американском сайте марки по цене в 100 долларов. Поклонники продукции компании сочли штаны непрактичными и некомфортными.

Об этом сообщает UPI.

Новинка стала продаваться на американском сайте марки по цене в 100 долларов. Согласно описанию, их предлагается надевать на фестивали и костюмированные вечеринки. По мнению стилистов компании, штаны подходят и для повседневной жизни (их можно сочетать с бикини, платьями, объемными свитерами, жакетами с пайетками).

"Такие джинсы будут носить люди вроде Кардашьян. Они будут иметь невероятный успех на рынке, потому что индивидуальность уже не имеет прежней ценности. Позор"

«Люди будут обсуждать вас, гарантировано», — указывается также на странице товара.

Пользователи Twitter, обратившие внимание на прозрачные джинсы, усомнились в их практичности и предположили, что марка зашла в экспериментах с дизайном слишком далеко. «Иди домой, Topshop, ты пьян», — написала одна из участниц обсуждения.

Юзеры также выразили уверенность, что штаны из полиуретана будут способствовать усиленному потоотделению.

"Нет, нет, нет, нет, нет. Просто нет"

В марте продукция Topshop также стала предметом обсуждения в сети: компания выпустила модель джинсов свободной посадки с прозрачными накладками на коленях. Потенциальные покупатели тогда сочли их самыми уродливыми штанами в мире.

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