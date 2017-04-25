Самолет с Мединским все же покинул Омск
Ту-214 специального летного отряда «Россия» покинул Омск со второй попытки.
Ту-214 специального летного отряда «Россия» покинул Омск со второй попытки.
В первом случае приборы авиалайнера показали поломки двери,
На борту самолета находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин.
Изначально предполагалось, что «аварийный» борт вылетел в Москву, а пассажиры остались ждать подменный самолет. Позже выяснилось, что был летающий узел связи Ту-214CУC. Лайнер поднялся вслед за Ил-96, в салоне которого находится
Ту-214 с проблемами двери остался на территории аэропорта «Омск-Центральный». После непродолжительных работ он все же покинул Омск и ушел в сторону Москвы.
Пока неизвестно, была ли это реальная поломка, либо же речь шла о сбое в системе оповещения.
Напомним, во вторник, 25 апреля, в Омске проходил форум «Единой России» по культуре. На мероприятии присутствовал