Самолет с Мединским все же покинул Омск

В первом случае приборы авиалайнера показали поломки двери, из-за чего экипажа принял решение прервать рейс.

На борту самолета находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин.

Изначально предполагалось, что «аварийный» борт вылетел в Москву, а пассажиры остались ждать подменный самолет. Позже выяснилось, что был летающий узел связи Ту-214CУC. Лайнер поднялся вслед за Ил-96, в салоне которого находится премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ту-214 с проблемами двери остался на территории аэропорта «Омск-Центральный». После непродолжительных работ он все же покинул Омск и ушел в сторону Москвы.

Пока неизвестно, была ли это реальная поломка, либо же речь шла о сбое в системе оповещения.