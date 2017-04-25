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25 апреля, источник: СуперОмск

Самолет с Мединским все же покинул Омск

Ту-214 специального летного отряда «Россия» покинул Омск со второй попытки.

В первом случае приборы авиалайнера показали поломки двери, из-за чего экипажа принял решение прервать рейс.

На борту самолета находились министр культуры РФ Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, депутат Станислав Говорухин.

Изначально предполагалось, что «аварийный» борт вылетел в Москву, а пассажиры остались ждать подменный самолет. Позже выяснилось, что был летающий узел связи Ту-214CУC. Лайнер поднялся вслед за Ил-96, в салоне которого находится премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ту-214 с проблемами двери остался на территории аэропорта «Омск-Центральный». После непродолжительных работ он все же покинул Омск и ушел в сторону Москвы.

Пока неизвестно, была ли это реальная поломка, либо же речь шла о сбое в системе оповещения.

Напомним, во вторник, 25 апреля, в Омске проходил форум «Единой России» по культуре. На мероприятии присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже вылетел из Омска курсом на Москву.

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