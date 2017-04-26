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09:56 (мск), источник: Калининград.Ru

На проспекте Мира в Калининграде снесли два торговых павильона

На проспекте Мира в областном центре демонтировали два торговых павильона. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.

Торговые объекты убрали с территории возле скульптуры «Борющиеся зубры». Также снесли продуктовую палатку возле Северного вокзала.

Ранее по решению суда убрали нестационарные торговые объекты рядом с отремонтированными домами на Ленинском проспекте. Их демонтировали сами собственники после расторжения договоров аренды с администрацией Калининграда. Также демонтировали две палатки на Ленинском проспекте рядом с остановкой «Центр молодёжи».

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