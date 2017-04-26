Дмитрий Ступка стал отцом

Об этом Логунова написала на своей странице в Instagram и опубликовала фото.

Она подчеркнула, что роды дались ей очень тяжело.

— Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка, спасибо всем, мне было бы невозможно сделать это без такой поддержки, — написала Логунова.

В Instagram Ступка поблагодарил свою жену и заявил, что он невероятно счастливый отец.