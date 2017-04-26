Дмитрий Ступка стал отцом
У известного украинского актера Дмитрия Ступки и его жены Полины Логуновой родился ребенок.
У известного украинского актера Дмитрия Ступки и его жены Полины Логуновой родился ребенок.
Об этом Логунова написала на своей странице в Instagram и опубликовала фото.
Она подчеркнула, что роды дались ей очень тяжело.
— Я орала громче взрыва атомной войны, мои волшебные доктора, мои невообразимо любимые подруги и мой любимый папочка, спасибо всем, мне было бы невозможно сделать это без такой поддержки, — написала Логунова.
В Instagram Ступка поблагодарил свою жену и заявил, что он невероятно счастливый отец.