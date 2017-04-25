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22:37 (мск), источник: Publika.md

Весна возвращается: прогноз погоды на 26 апреля

В среду в республике будет ясно. Атмосферное давление нормальное. Ветер южный, умеренный, местами порывистый.

Источник: Publika.md

В Бричанах плюс 22, в Сороках — на градус меньше. В Бельцах и Оргееве термометры покажут плюс 23. 21 градус будет в Кишиневе. В Тирасполе и Леове воздух прогреется до 20-ти градусов, и до плюс 19-ти — в Комрате и Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 19, ночью — семь градусов тепла. В выходные возможны дожди.

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