Весна возвращается: прогноз погоды на 26 апреля

В Бричанах плюс 22, в Сороках — на градус меньше. В Бельцах и Оргееве термометры покажут плюс 23. 21 градус будет в Кишиневе. В Тирасполе и Леове воздух прогреется до 20-ти градусов, и до плюс 19-ти — в Комрате и Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 19, ночью — семь градусов тепла. В выходные возможны дожди.